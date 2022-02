Auf Medaillen-Kurs im Skeleton: Wie Neise, Hermann und Lölling ihre Chancen einschätzen

Nach den Patzern vieler Favoritinnen fahren die deutschen Skeletonpilotinnen zur Halbzeit auf Medaillenkurs. Olympia-Debütantin Hannah Neise vom BSC Winterberg legte dabei am Freitag eine furiose Aufholjagd hin und raste von Platz acht auf zwei. "Ich war in der Leaderbox ein bisschen unbeholfen, weil ich diese Saison nicht oft in der Leaderbox stand", sagte die 21-Jährige und ergänzte: "In der Ausfahrt 13 habe ich es mir ein wenig versaut."

