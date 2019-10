Medaillen vom Minister: Drei Sportler erhalten höchste Auszeichnung des Landes

Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld, Rollstuhlbasketballer Oliver Jantz und Para-Badminton-Spieler Thomas Wandschneider wurden von Pistorius im Gästehaus der Landesregierung mit der Niedersächsischen Sportmedaille geehrt. Die wird üblicherweise im Rahmen des gemeinsamen Jahresempfangs des Landessportbundes und der Landesregierung an verdiente Persönlichkeiten des Sports übergeben. Grönefeld, Jantz und Wandschneider hatten an diesem Empfang nicht teilnehmen können.

Auszeichnungen für herausragende Leistungen

Grönefeld wurde für ihre langjährigen herausragenden sportlichen Leistungen im Tennis bei vielen internationalen Turnieren ausgezeichnet. Sie spielt für den DTV Hannover.

Jantz bekam die Medaille für seine starken Leistungen im Nachwuchsbereich. Er spielte bereits als 16-Jähriger in der U22-Nationalmannschaft Rollstuhlbasketball und holte die Vize-Europameisterschaft. Jantz spielt für Hannover United in der 1. Bundesliga.

Wandschneider hat unzählige Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften im Para-Badminton sowohl im Einzel wie auch in der Doppel-Konkurrenz gewonnen. Er trainiert am paralympischen Stützpunkt in Grasdorf. Para-Badminton ist 2020 in Tokio zum ersten Mal Bestandteil der Paralympics. Eine Medaille ist das große Ziel für Wandschneider.