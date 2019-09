Medien: BVB mit schlechten Chancen auf einen Wechsel von Kai Havertz

"Ich weiß nicht, wie weit es ablösesummentechnisch noch in die Höhe geht und es Dortmund vielleicht zu viel ist. Aber ich werde mein Bestes geben" , führte Reus weiter aus und betonte, dass ihm beim ehemaligen Leverkusener und jetzigen Dortmunder Julian Brandt ein ähnlicher Anwerbeversuch bereits gelungen sei: " So, wie ich es bei Julian gemacht habe. Und ich habe mit Julian ja noch einen Verbündeten, der ihn noch sehr gut kennt. Von daher warten wir es mal ab." Auch Brandt war lange bei den Bayern als Zugang gehandelt worden, wechselte im Sommer aber für die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 25 Millionen aber zum BVB .

BVB-Sportdirektor Michael Zorc war nicht so richtig amused über die forschen Aussagen. "Alle Beteiligten tun gut daran, sich auf die gerade laufende Saison zu konzentrieren", sagte Zorc gegenüber dem Kicker, der am Donnerstag allerdings berichtete, dass der BVB durchaus an dem DFB-Juwel interessiert sei. Zuletzt schwärmte auch Bundestrainer Joachim Löw von seinem Youngstar. "Glauben Sie mir: Ich weiß genau, was Kai Havertz kann und welche Qualitäten er hat. Er hat ja nicht umsonst zwei U-Teams übersprungen und ist von der U19 direkt zu uns gekommen", sagte Löw der Bild.