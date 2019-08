Medien: Coutinho-Wechsel zum FC Bayern steht kurz bevor - Barcelona-Star am Sonntag in München?

Das wäre ein echter Transfer-Coup für den FC Bayern München: Laut spanischen und brasilianischen Medienberichten soll Mittelfeld-Spieler Philippe Coutinho kurz vor dem Wechsel zum FCB stehen. So gehört der brasilianische Nationalspieler bereits beim Liga-Auftakt seines derzeitigen Klubs FC Barcelona gegen Athletic Bilbao am Freitagabend nicht dem Kader an. Nach Informationen des katalanischen Radiosenders RAC 1 soll Coutinho schon am Sonntag nach München reisen, um den Transfer zu finalisieren. Ein Bericht des brasilianischen Ablegers der Webseite Yahoo bestätigt die Infos.

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Anzeige

Philippe Coutinho soll sich für Wechsel zum FC Bayern entschieden haben - Kovac kommentiert Gerücht nicht

So soll der FC Bayern sich mit Barcelona auf finanzielle Details für die Leihe geeinigt haben. Auch Coutinho soll sich bereits für den FC Bayern entschieden haben. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung hatte zuletzt sogar ein Barcelona-Sprecher bestätigt, dass der deutsche Rekordmeister Interesse an Coutinho besitzt. Bei Spox sagte der Sprecher außerdem: "Es gibt Interesse vonseiten der Bayern, aber keine Einigung." Laut Mundo Deportivo wurde am Dienstag eine erste Offerte der Münchner über eine Leihe des Brasilianers abgelehnt.

Angesprochen auf die Berichte über einen Coutinho-Wechsel hielt sich Bayern-Trainer Niko Kovac kurz vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC bedeckt: "Wir können gar nichts erzählen. Wir konzentrieren uns auf das erste Bundesligaspiel – und das wollen wir gewinnen." ZDF-Experte Oliver Kahn kann sich den Brasilianer beim FCB "gut vorstellen": "Gerade mit dem Abgang mit James. Er ist sehr offensiv ausgerichtet und ein sehr verlässlicher Spieler", lobte der zukünftige Bayern-Verantwortliche.

Nach Informationen des spanischen Blatts möchte der FC Bayern den 27 Jahre alten Nationalspieler für zwei Jahre und mit anschließender freiwilliger Kaufoption ausleihen. Vorbild sei das Transfergeschäft, das der deutsche Rekordmeister seinerzeit mit Real Madrid für den Kolumbianer James Rodriguez abgeschlossen hatte.

30 ehemalige Spieler des FC Barcelona und was aus ihnen wurde Der SPORTBUZZER stellt 30 ehemalige Spieler des FC Barcelona vor. Was machen Ronaldinho, Mark van Bommel oder David Villa heute? ©

Coutinho-Wechsel zum FCB statt Tausch mit Neymar?

Sollte der Coutinho-Deal mit dem FC Bayern zustande kommen, ist auch eine Transfer-Wende bei Neymar denkbar. Zuletzt wurde von mehreren Medien berichtet, dass der Brasilianer fester Bestandteil eines möglichen Tauschgeschäftes zwischen Barcelona und Paris Saint-Germain wegen einer möglichen Neymar-Rückkehr sei.

Coutinho war im Winter 2018 für 145 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Barcelona gewechselt. Er erreichte in der spanischen La Liga jedoch nur unregelmäßig die Form, die ihn in England zum Superstar gemacht hatte. Sein Vertrag bei Barca läuft noch bis Sommer 2023. Die Katalanen hatten zuletzt bereits die Bereitschaft signalisiert, ihren Star-Spieler ziehen zu lassen. In der vergangenen Saison war Coutinho zu 54 Pflichtspieleinsätzen gekommen. Dabei gelangen ihm elf Tore und fünf Vorlagen.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf dein Präsentations-Trainingsanzug! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.