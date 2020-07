Mediziner Fritz Sörgel sieht Zuschauer bei Bundesliga-Rückkehr als Risiko: "Russisch Roulette"

In der Bundesliga soll schon am 18. September wieder der Ball rollen - und das sogar vor Zuschauern. Für den Mediziner Fritz Sörgel ist eine verfrühte Rückkehr der Fans in die Stadien mit viel Risiko behaftet, sofern diese ohne die notwendigen Hygienemaßnahmen erfolgt. In einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärte er, dass ein derartiges Vorgehen "unverantwortlich" sei und mit "Russisch Roulette" zu vergleichen wäre.