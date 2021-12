Medizinischer Notfall in Watford: Premier-League-Spiel gegen Chelsea minutenlang unterbrochen

Sorge um einen Fan: Ein medizinischer Vorfalls auf der Zuschauertribüne der Vicarage Road in Watford hat für eine lange Spielunterbrechung gesorgt. Das Premier-League-Duell des FC Watford mit dem FC Chelsea am Mittwochabend wurde deshalb nach 13 gespielten Minuten zunächst gestoppt. Der Schiedsrichter David Coote unterbrach die Partie und schickte beide Mannschaften in die Kabinen. Nach über einer halben Stunde wurde das Spiel wieder fortgesetzt.