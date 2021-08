Medizinischer Notfall: Sorge um einen VfL-Fan trübt Wolfsburger Freudentaumel

Was für eine Stimmung in der VW-Arena! Rund 12.100 VfL-Anhänger freuten sich über den 1:0-Sieg ihrer Mannschaft gegen RB Leipzig. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel, damit festigte das Team von Trainer Mark van Bommel die Tabellenführung. Doch die Sorge um einen Fan des Fußball-Bundesligisten trübte den Wolfsburger Freudentaumel. Wout Weghorst und Co. stellten nach dem Spiel aus Respekt die Feierlichkeiten ein. Anzeige

In der Nordkurve war ein VfL-Anhänger in der zweiten Halbzeit im Oberrang (Ausgang Block acht) des Stadions zusammengebrochen und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Der Klub sprach von einem medizinischen Notfall, Angreifer Weghorst äußerte sich am DAZN-Mikrofon etwas genauer. "Wenn ich richtig informiert bin, musste der Fan reanimiert werden. Ihm geht's nicht gut. Daher wollten wir nicht zu doll feiern, wenn die Gesundheit eines Menschen auf dem Spiel steht", so der Niederländer. Landsmann van Bommel wünschte auf der anschließenden Pressekonferenz schnelle Genesung: "Gute Besserung von mir. Hoffentlich ist es nicht so schlimm und ich hoffe, er ist schnell wieder fit."

So ähnlich äußerte sich auch Maximilian Arnold. "Wir als gesamter Verein sind gerade ganz woanders und drücken die Daumen, dass alles glimpflich ausgeht", sagte das VfL-Eigengewächs. Die Fans im Unterrang der Arena hatte nicht alle mitbekommen, was im Oberrang passiert war und so wunderten sich einige, dass die Mannschaft nach dem Spiel nicht zu ihnen zum Feiern kam. Arnold: "Es fehlte an Kommunikation. In solchen Momenten gehört es sich nicht zu feiern - egal, was man für eine Leistung gebracht hat oder auf welchem Platz man steht. Wir haben dann entschlossen, es so zu machen." Die Mannschaft blieb weg, bedankte sich aus der Ferne für die Unterstützung. Arnold und Kapitän Koen Casteels gingen dann in die Nordkurve, um den Anhängern das zu erklären.

Während der Partie hatten die VfL-Fans auf den Rängen ordentlich Lärm gemacht. "Es fühlt sich so geil an, dass wieder Fans dabei sind", freute sich Arnold. Der Funke ist vom Rasen auf die Tribüne übergesprungen. Ausschlaggebend dafür sei laut Arnold "die Opferbereitschaft" gewesen, "wir haben uns voll reingehauen". Laut Weghorst war die "überragende Leidenschaft" ausschlaggebend für die gute Stimmung und den Sieg. "Wir haben eine super Mannschaftsleistung gezeigt. Von der ersten bis zur letzten Minute hat jeder alles für den Erfolg gegeben. Ich glaube, dass die Fans das geschätzt haben."