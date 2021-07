Mega-Chance vergeben: Bayern-Stürmer Zirkzee löscht Instagram-Fotos – Rüffel von Nagelsmann 

Julian Nagelsmann beließ es am Samstagabend bei einem öffentlichen Rüffel - und einer eindringlichen Ermahnung. "Ich denke, dass er in einem Pflichtspiel - oder ich hoffe es - eine andere Seriosität hat in dieser Situation", sagte Nagelsmann nach dem sieglosen Heimdebüt als Bayern-Coach vor erstmals wieder 8500 Zuschauern in der Allianz Arena. "Er hat es nicht mit Absicht gemacht", meinte der Coach mit erstaunlicher Nachsicht: "Da werde ich jetzt auch kein Gespräch mit ihm suchen. Er weiß, dass er das besser lösen kann."