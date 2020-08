"Mega-Comeback": Wolfsburgs U18-Zehnkämpfer wird deutscher Meister!

Ein Jahr Verletzungspause, Fußprobleme bei der Vorbereitung auf den Wettkampf, doch als es darauf ankam, war Zehnkämpfer Maximilian Karsten voll da: Der 17-jährige Leichtathlet des VfL Wolfsburg krönte sich am Wochenende im bayerischen Vatterstetten zum deutschen U18-Meister und stellte dabei acht persönliche Bestleistungen auf oder stellte sie zumindest ein. Zudem erreichte der VfLer bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften mit 7078 Punkten eine persönlichen Bestleistung und sicherte sich Gold vor Tyrel Prenz (SC Potsdam, 7026 Punkte), der ihn bei den mitteldeutschen Meisterschaften vor einem Monat in Halle/Saale noch geschlagen hatte.

Einjährige Verletzungspause: "Das Beste, was passieren konnte" „Mit so einer Punktlandung bei den deutschen Meisterschaften starten zu können, so wieder in den Zehnkampf zurückzukommen, das war für mich ein Mega-Comeback“, sagt Karsten, der vor seinem Start bei den mitteldeutschen Meisterschaften Ende Juli ein Jahr lang aufgrund von Problemen am Hüftknochen pausieren musste. „Ich hatte immer Probleme, das Jahr Pause war im Nachhinein betrachtet eigentlich das Beste, was passieren konnte“, sagt Karsten, der auch nach Vatterstetten nicht völlig fit anreiste. In der Vorbereitung auf den Wettkampf machte ihm das Fußgelenk zu schaffen. „Die Probleme waren auch weiterhin da, aber ich hatte aber eine super Betreuung vom Physiotherapeuten-Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes und durch einen harten Tape hat es die zwei Tage lang durchgehalten“, sagt Karsten.

Am ersten Wettkampftag stand bei Karten hinter allen fünf Disziplinen das PB für persönliche Bestzeit. Über 100 Meter lief er 11,14 Sekunden, wie vor einem Monat. Nach den weiteren Disziplinen Weitsprung (7,01 Meter), Kugelstoßen (15,04 Meter), Hochsprung (1,92 Meter) und 400-Meter-Lauf 49,97 Sekunden stand Karten am Ende des ersten Tages bereits an der Spitze. „Die 7000 Punkte waren nach dem ersten Tag für mich schon sehr greifbar. Ich wusste aber, dass die Wetterbedingungen am zweiten Tag deutlich schlechter werden sollten. Das hatte sich auch bestätigt. Es hätte durchaus noch höher ausfallen können“, sagt Karsten.

Der Regen machte es am zweiten Wettkampftag für Karsten unmöglich, seine persönlichen Bestleistungen beim Diskuswurf und mit dem Speer verbessern zu können. Bei den 110 m Hürden (11,14 Sekunden), dem Stabhochsprung (3,50 m) und den abschließenden 1500 Metern (5:03:06 Minuten) knackte Karsten dagegen seine Bestmarken. So steht auch eine Rückkehr in den Bundeskader wieder im Raum, aus dem er nach seiner Hüftknochen-Verletzung gestrichen worden war. Ein Gespräch mit Nachwuchs-Bundestrainer Lars Albert hat es am Wochenende bereits gegeben. „Ich denke, die Chancen stehen ganz gut. Ich werde auf jeden Fall vorgeschlagen“, sagt Karsten.