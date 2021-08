"Neues Kapitel" durch PSG-Wechsel: Superstar Messi und Klub-Boss Al-Khelaifi schwärmen von Mega-Deal

Superstar, Dribbelkünstler, sechsmaliger Weltfußballer: Paris Saint-Germain sichert sich mit den Diensten von Lionel Messi einen der größten Namen der Fußball-Geschichte. Der Argentinier, der nach dem Ablauf seines Vertrags beim FC Barcelona nach 21 Jahren ohne Verein war, unterschrieb beim französischen Spitzenklub einen Kontrakt bis 2023. Im neuen Arbeitspapier des 34-Jährigen ist zudem die Option auf eine weitere Saison verankert. "Ich freue mich darauf, ein neues Kapitel meiner Karriere bei Paris Saint-Germain zu beginnen", schwärmte Messi auf der Vereinsseite. Anzeige

Daran, dass der Topfavorit auf die Meisterschaft in der Ligue 1 seinen Ansprüchen genügt, hegt die Barcelona-Legende keinen Zweifel. "Alles an dem Verein entspricht meinen fußballerischen Ambitionen. Ich weiß, wie talentiert der Kader und der Trainerstab hier sind", wird der Offensivmann in der Vereinsmitteilung zitiert. Konkrete sportliche Ziele nannte der "Zauberfloh" indes noch nicht, der Gewinn der Champions League steht jedoch seit Jahren ganz oben auf der Liste der PSG-Verantwortlichen. "Ich bin entschlossen, etwas Besonderes für den Verein und die Fans zu schaffen, und ich freue mich darauf, im Parc des Princes auf den Platz zu treten", so Messi, der bei den Franzosen die Rückennummer 30 erhalten wird, ohne konkret zu werden.

Begeistert vom zustande gekommenen Deal zeigte sich auch PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi: "Ich freue mich, dass Lionel Messi sich entschieden hat, sich Paris Saint-Germain anzuschließen, und wir sind stolz, ihn und seine Familie in Paris begrüßen zu dürfen", erklärte der 47-Jährige.

PSG-Boss Al-Khelaifi will Geschichte schreiben "Er hat keinen Hehl aus seinem Wunsch gemacht, weiterhin auf höchstem Niveau zu konkurrieren und Pokale zu gewinnen, und natürlich ist es unser Anspruch als Verein, dies auch zu tun", betonte Al-Khelaifi weiter, der nun auf eine Ansammlung von Stars schaut. Die Mannschaft des argentinischen Trainers Mauricio Pochettino dürfte allein von den Namen her das Beste werden, was die Fußball-Vereinswelt zu bieten hat: Neben dem Brasilianer Neymar spielen dort unter anderen Weltmeister Kylian Mbappé aus Frankreich, die beiden italienischen Europameister Gianluigi Donnarumma und Marco Verratti sowie die ehemalige Real-Ikone Sergio Ramos. "Die Aufnahme von Leo in unseren Weltklasse-Kader setzt ein sehr strategisches und erfolgreiches Transferfenster für den Verein fort. Angeführt von unserem hervorragenden Trainer und seinen Mitarbeitern freue ich mich darauf, dass die Mannschaft gemeinsam Geschichte für unsere Fans auf der ganzen Welt schreibt.”