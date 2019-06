Gastgeber Frankreich raus: Megan Rapinoe schießt die USA ins WM-Halbfinale

Take that, Donald Trump! Ausgerechnet Megan Rapinoe hat den Topfavoriten aus den USA ins Halbfinale der Frauen-WM geschossen. Die US-Amerikanerinnen setzten sich dank eines Doppelpacks ihrer Kapitänin im Viertelfinale von Paris mit 2:1 (1:0) gegen Gastgeber Frankreich durch. Wendy Renard gelang per Kopf nur noch der Anschlusstreffer für lange harmlose Französinnen, die im von vielen Experten zum "vorweggenommenen Endspiel" titulierten Frauenfußball-Klassiker den Kürzeren zogen.

Die 33-Jährige, die sich in den vergangenen Tagen einen bizarren Privat-Krieg mit US-Präsident Donald Trump geliefert hatte, schoss ihr Team vollkommen unbeeindruckt von den Twitter-Salven ihres Präsidenten bereits nach sechs Minuten in Führung. Mbock Bathy hatte Alex Morgan am Trikot gezogen; den fälligen Freistoß von der linken Seite schoss Rapinoe locker in die Maschen.

"Es war ein verrücktes Spiel und so eine gute Defensivleistung unserer Mannschaft", sagte Rapinoe nach dem Spiel im ZDF. "Die Französinnen sind so eine gute Mannschaft. Es ist schade, dass zwei so gute Mannschaften schon so früh aufeinandergetroffen sind. Das war eine gigantische Leistung von uns heute."

Frankreich agiert in Paris lange viel zu harmlos

Die Französinnen ließen im Prinzenpark in der ersten Halbzeit eine klare spielerische Linie vermissen, die USA waren durchweg stärker. Im zweiten Durchgang wurden die Gastgeberinnen zwar besser, blieben jedoch in den entscheidenden Momenten zu unpräzise.

Trotz einer beeindruckenden Kulisse in Paris brauchten die Französinnen bis in die 58. Minute, ehe Gauvin und Le Sommer per Doppelchance die erste nennenswerte Torchance erspielten. Der Ball landete schließlich jedoch am Außennetz. Rapinoe (66.) machte es besser, schoss nach Zuspiel von Heath das vorentscheidende 2:0. Die Vorlagengeberin erhöhte in der 76. Minute sogar nach einer starken Kombination auf 3:0, das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung aber nicht gegeben. Renard (80.) machte die Partie mit ihrem wuchtigen Kopfball nochmal spannend.

Die US-Amerikanerinnen treffen im Halbfinale der Frauen-WM nun am Dienstag auf England. Die "Lionesses" hatten sich am Donnerstag mit 3:0 gegen Norwegen durchgesetzt und spielen bislang ein starkes Turnier.

