Weltmeisterin Rapinoe geht US-Präsident Trump erneut hart an: "Botschaft grenzt Menschen aus"

Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe hat ihre Kritik an US-Präsident Donald Trump erneuert. „Ihre Botschaft grenzt Menschen aus. Sie grenzen mich aus, Sie grenzen Menschen aus, die wie ich aussehen, Sie grenzen farbige Menschen aus, Sie grenzen Amerikaner aus, die Sie vielleicht unterstützen“ , sagte die Kapitänin des US-Teams am dem Sender CNN.

Trumps Slogan „Make America Great Again“ („Macht Amerika wieder großartig“) müsse überdacht werden, denn dieser blicke auf eine Zeit zurück, die nicht für alle großartig gewesen sei. Der Präsident habe die große Verantwortung, sich in dem Land um jeden einzelnen Menschen zu kümmern, dies müsse er besser machen, ergänzte die 34-Jährige.

Alle bisherigen Weltmeisterteams in der Galerie:

Rapinoe will nicht von Trump im Weißen Haus empfangen werden

Rapinoe bekräftigte, dass sie nicht die Absicht habe, nach dem WM-Sieg ins Weiße Haus zu gehen . Dieser Meinung seien auch andere Teammitglieder, die sie darauf angesprochen habe. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand im Team Interesse daran hat, die Plattform herzugeben, an der wir so hart gearbeitet haben.“ Es dürfe nicht sein, dass die Regierung den Erfolg vereinnahme oder korrumpiere.

US-Frauen sind Weltmeister: Rapinoe und Co. lassen Holland keine Chance - Trump gratuliert

Nach WM-Sieg der USA: Donald Trump äußert sich versöhnlich in Richtung Megan Rapinoe & Co.

Nach US-Sieg bei Frauen-WM: Top-Demokratin Pelosi lädt Rapinoe und Co. ins Kapitol ein

Trump hatte im vergangenen Monat getwittert, dass er das Team nach Washington einladen würde. Rapinoe hatte jedoch zuvor angekündigt, dass sie nicht kommen werde. „Ich werde nicht in das beschissene Weiße Haus gehen“, hatte die Fußballerin gesagt. In dem CNN-Interview bedauerte sie ihre Wortwahl, hielt aber an ihrem Entschluss fest.