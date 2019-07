Verletzung überwunden: US-Star Megan Rapinoe fit für WM-Finale gegen Holland

Titelverteidiger USA kann im Finale der Weltmeisterschaft der Frauen gegen Holland am Sonntag (17 Uhr - hier im TV und Livestream sehen) in Lyon wieder auf Starspielerin Megan Rapinoe zurückgreifen. Die Offensivspielerin, die am Freitag 34 Jahre alt wurde, hat nach eigener Aussage ihre Muskelverletzung im Oberschenkel überwunden.