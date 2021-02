Scholl adelt Flick: "Geschenk für den FC Bayern" – Bundestrainer "nicht der Wunschjob"

Der frühere Nationalspieler Mehmet Scholl rechnet nicht damit, dass Hansi Flick den FC Bayern München in absehbarer Zeit verlassen wird, um die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer anzutreten. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für ihn aktuell der Wunschjob ist", sagte Scholl nach dem Halbfinale der Klub-WM in Katar, das die Münchner mit 2:0 gegen Al-Ahly Kairo für sich entschieden, bei Bild Live. Stattdessen werde Flick nach seiner Einschätzung weiter beim FCB arbeiten, so Scholl.

