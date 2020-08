Mehmet Scholl adelt Bayern-Trainer Hansi Flick: "Ein Geschenk" - Vergleich mit Heynckes und Hitzfeld

Es ist eigentlich unvorstellbar: vor neun Monaten kassierte der FC Bayern München in der Bundesliga eine herbe 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt . Der Herbst 2019 war gleichzeitig die trübste Episode des deutschen Rekordmeisters in jüngster Vergangenheit. Die Partie beim Pokalsieger von 2018 im November des Vorjahres bedeutete den Tiefpunkt, nach dem Peinlich-Auftritt gegen seinen Ex-Klub war Schluss für Niko Kovac auf der Münchner Trainerbank. Dann übernahm Hansi Flick - zuvor als Assistent des Kroaten tätig und noch ohne Erfahrung als Profi-Coach.

"Sind am Tiefpunkt angekommen": Barcelona-Star Piqué bietet Rücktritt nach Blamage gegen Bayern an

Unter dem 55-Jährigen, der mit Deutschland 2014 in Brasilien als Co-Trainer den WM-Titel holte, ging es nur noch bergauf. Er ist mit seinem Team im Jahr 2020 weiter ungeschlagen . Seit der bislang letzten Niederlage im Dezember 2019 gab es in 28 Pflichtspielen bei 27 Siegen nur ein Remis. Gegen den FC Barcelona gelang der 19. Sieg in Serie. Das 8:2 im Champions-League-Viertelfinale ist daher auch ein großer Erfolg des Trainers, meint Mehmet Scholl. "Hansi Flick zum Trainer zu machen, ist ein großes Geschenk" , sagte der Europameister von 1996 bei der ersten Ausgabe seiner neuen Bild-Live-Show "Jetzt ist Scholl".

Scholl über Flick: "Hansi ist ein guter Mensch"

Der ehemalige Mittelfeldspieler, der mit dem FC Bayern 2001 die Champions League gewann, nahm die Blamage in Frankfurt als Maßstab für die Gala vom Freitagabend. "Sie waren keine Mannschaft", erklärte Scholl mit Blick auf die Leistung im letzten Bayern-Spiel der Kovac-Ära. "Dann kommt Hansi Flick mit einer komplett neuen Ansprache. Er sorgt dafür, dass sich die Spieler wohlfühlen." Scholl sieht mehrere Gründe dafür, dass der ehemalige DFB-Angestellte an der Säbener Straße so erfolgreich ist. "Hansi ist ein guter Mensch, er ist einfach menschlich", machte der Ex-Profi deutlich - durchaus eine Spitze in Richtung Kovac, der sich unter anderem mit dem deutschen Champions-League-Rekordmann Thomas Müller (113 Spiele in der Königsklasse) überworfen hatte.