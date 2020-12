Mehmet Scholl fertigt Leroy Sané nach Kurzauftritt ab: "Fällt ihm schwer, FC Bayern zu kapieren"

Im Gegensatz zu anderen Bayern-Stars wie Thomas Müller und Robert Lewandowski leide Sané, der in der 32. Minute ins Spiel gekommen und nach 68 Minuten wieder rausgenommen wurde, "nicht unter irgendeiner Form von Belastung", sagte Scholl bei Bild Live. "Was ihm offensichtlich schwer fällt ist, dieses Trikot und diesen Verein zu kapieren." Seit seinem 50-Millionen-Euro Transfer von Manchester City im vergangenen Sommer hatte der Linksaußen gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel ( 8:0 gegen seinen Ex-Klub Schalke ) ein Tor geschossen und zwei Vorlagen verbucht. In zehn weiteren Einsätzen gelangen ihm jedoch nur noch drei weitere Torbeteiligungen.

Scholl: Sané-Auswechslung "erzieherische Maßnahme"

Aus Sicht Scholls habe Flick dem Spieler mit der drakonischen Maßnahme ein klares Zeichen vermitteln wollen, nämlich: "'Junge, so geht's nicht und das passt mir überhaupt nicht. Du bist eigentlich ein frischer Mann und dafür da, die anderen, die jetzt so viele Spiele haben, wie Müller oder Lewandowski, die zu entlasten.' Und das hat er nicht getan. Ich sehe es als erzieherische Maßnahme - er lernt daraus oder er lernt nicht daraus."

Kritik an seinem vermeintlichen Königstransfer verkniff Flick sich bewusst, er lobte stattdessen Sanés Mitspieler. "Wenn wir auswechseln müssen, müssen wir das sinnvoll machen. Thomas Müller ist für uns unverzichtbar, weil er die Räume klug besetzt und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt", sagte Flick und lobte auch Sané-Kumpel Serge Gnabry. Dieser habe sich "in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert, da war ich in der ersten Hälfte auch nicht so zufrieden. Es blieb dann nur die Option Leroy und die musste ich dann nehmen", erklärte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz: "Da muss der Einzelne zurückstecken, da zählt nur die Mannschaft. Das muss und wird er auch verkraften, da bekommt er die ganze Unterstützung von uns."