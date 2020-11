Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl kritisiert DFB scharf: Diese Fehler muss Joachim Löw ausbaden

Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl nimmt Bundestrainer Joachim Löw nach dem 0:6-Debakel in Spanien in Schutz. Der frühere Bayern-Star monierte, dass der Bundestrainer das ausbaden müsse, was in der Trainerausbildung und im Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes falsch laufe. "Das hat nichts mit Löw zu tun, er kann eine Fehlentwicklung nicht an wenigen Tagen auffangen. Die neue Generation sind noch keine Gewinner", sagte Scholl der Bild-Zeitung.

