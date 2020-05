Mehmet Scholl kündigt Comeback als Trainer an: "Mit Seilschaften und Intrigen nichts zu tun"

Der frühere Bayern-Profi Mehmet Scholl hat in der Halbzeitpause des Bundesliga-Klassikers zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München sein Comeback im bezahlten Fußball angekündigt. "Es ist klar: ich werde wieder als Trainer arbeiten" , sagte der ehemalige ARD-Experte, der von 1992 bis 2007 bei den Bayern spielte und an der Säbener Straße auch als Jugendtrainer aktiv war, im TV-Format Bild Live Bundesliga.

Neue Saison, neue TV-Experten: Sky, DAZN & Co. haben sich in der Saison 2019/20 personell verändert. Der SPORT BUZZER zeigt die Fachleute bei den Fußball-Übertragungen dieser Saison. ©

Scholl: Lag nach ARD-Abschied "nicht auf der faulen Haut"

Der 49-Jährige nahm auch Stellung zur Zeit nach seinem kontroversen Abschied als TV-Experte bei der ARD vor drei Jahren. Er habe in der Zwischenzeit "nicht auf der faulen Haut" gelegen und "viele Dinge gelernt", sagte Scholl. "Ich war ein bisschen satt, was Fußball anging. Ich fand auch die Spiele zum Teil nicht so spannend, dass ich meine Abende dafür opfern wollte." Seit dem Wiederbeginn nach der Corona-Zwangspause merke er jedoch, "dass auch die Spieler wieder Lust haben". Der Klassiker zwischen dem BVB und den Bayern etwa habe "von allen Komponenten genau das, was unseren Sport ausmacht", sagte der gebürtige Karlsruher.

Scholl verließ die ARD 2017 nach einem Eklat: Noch vor Übertragungsbeginn des Confed-Cup-Halbfinals Deutschland gegen Mexiko soll Scholl laut damaligen Medienberichten das ARD-Fernsehstudio in Baden-Baden wegen eines Streits verlassen haben. So wollte die ARD in der Sendung lieber über die Dopinggerüchte rund um die russische Nationalmannschaft berichten, während Scholl gerne über die deutsche Elf gesprochen hätte. Im August 2017 wurde der Vertrag zwischen Scholl und der ARD schließlich aufgelöst. Scholl zog sich daraufhin weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Aktueller ARD-Experte ist nun Bastian Schweinsteiger, der am Sonntag sein Debüt in dieser Funktion in der "Sportschau" gab.