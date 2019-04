Mehr als 1000 Kinder kämpfen um die Titel beim Leipziger MINI-Marathon

Leipzig. Was für ein Gewimmel und Gewusel! Beim Leipziger MINI-MARATHON im Richard-Wagner-Hain waren am Samstagvormittag 1127 Mädchen und Jungen aus 32 Grundschulen am Start. Die Nachwuchsläufer waren nicht allein zum traditionellen Staffel-Wettbewerb am Vortag des Leipzig Marathons gekommen, wurden unterstützt von Eltern, Großeltern, Freunden. Die feuerten ihre kleinen Helden lautstark an, sorgten für eine Klasse-Stimmung auf dem Gelände rund um die Sportfakultät der Uni Leipzig. Auch vor Ort: Moderator Martin Lobst, der die kleinen Sportler zusätzlich anspornte und auch den einen oder anderen Meter selbst mit lief.