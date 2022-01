Mehr als 1000 Zuschauer: Sachsens Sportvereine präsentieren eigenen Stufenplan

Leipzig. Die Initiative „Teamsport Sachsen“ hat einen eigenen Stufenplan zur Rückkehr von Zuschauern während der Pandemie präsentiert. Dieser orientiert sich nur an der Bettenbelegung in den Krankenhäusern und nicht zusätzlich an Inzidenzen. Im ersten Schritt streben die Macher der 22 beteiligten Vereine „eine Aufhebung der zahlenmäßigen Obergrenze von 1000 Zuschauern unterhalb der Überlastungsstufe und eine Genehmigung von mindestens 25 Prozent Auslastung während der Vorwarnstufe an“, wie sie via Pressemitteilung am Donnerstagvormittag verkündeten.

„Transparent, nachvollziehbar, praxisnah“

„Wichtige Vorarbeit für die Entscheidung des Kabinetts“

Bereits am Mittwoch hatte Karsten Günther als Sprecher der Initiative die Möglichkeit, das Dokument in persönlichen Gesprächen mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und Staatsministerin Petra Köpping zu erläutern. Die finale Entscheidung dazu fällt das Sächsische Kabinett in einer Sitzung am kommenden Dienstag. Günther lobte den „konstruktiven Austausch mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern“. Außerdem ergänzte der Manager des SC DHfK Leipzig: „Nach den bisherigen Gesprächen und den Entwicklungen in anderen Bundesländern baue ich fest darauf, dass das Kabinett unserem Vorschlag folgt und damit auch der positiven Entwicklung der Zahlen in Sachsen Rechnung trägt.“ Und Michael Voigt, Geschäftsführer des FC Erzgebirge Aue, nannte die Entwicklung des Stufenplans „eine wichtige Vorarbeit für die Entscheidung des Kabinetts“.