Mehr "Daheim" geht nicht: RB Leipzigs Gulacsi freut sich auf das Auswärtsspiel zu Hause

Leipzig. Für Peter Gulacsi ist es kein Spiel wie jedes andere. Denn wenn RB Leipzig am Dienstagabend (21 Uhr, DAZN) den Liverpool FC empfängt, tritt der Keeper der Messestädter nicht nur gegen seinen Ex-Club an. Die Partie im Achtelfinale der Champions League wird bekanntlich in der Puskas-Arena in Budapest ausgetragen, Gulacsis Geburtsstadt. Die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland lassen eine Einreise des englischen Gegners und die Austragung der Begegnung in Leipzig nicht zu.

Ein Ex-Kollege ist noch da

„Natürlich ist es einerseits ein sehr besonderes Spiel für mich, weil ich auch sechs Jahre lang Teil dieses sehr besonderen Vereins war“, sagte der 30-Jährige am Montag. 2007 er für ein Jahr von der U19 des MTK Budapest an die U18 von Liverpool verliehen. 2008 kaufte ihn dann der LFC. Den Durchbruch schaffte er dort allerdings nicht. Immer wieder wurde Gulacsi an andere englische Clubs verliehen, spielte jeweils einige Monate für Hereford United, Tranmere Rovers und Hull City. Zwischen seinen Leihen machte der Keeper aber auch immer wieder mehrere Monate bei Liverpool Station, bis er im Juli 2013 zu Red Bull Salzburg wechselte. Von dort kam Gulacsi 2015 nach Leipzig.

Hier hat er sich etabliert, gilt als unumstrittene Nummer eins. Und macht mit seinen Leistungen auch im europäischen Wettbewerb andere Clubs auf sich aufmerksam. Medienberichten zufolge interessiert sich Ligakonkurrent Borussia Dortmund für den Ungarn, der sich nach eigenen Angaben mit Frau Diana und dem gemeinsamen Sohn Dominik Zoltan in Leipzig rundum wohl fühlt. Auch englische Clubs sollen ein Auge auf Gulacsi geworfen haben. Der könnte RB im Sommer theoretisch verlassen, hat eine "selbst für Corona-Zeiten sehr niedrige" Ausstiegsklausel, wie sein Berater jüngst bestätigte. Der Keeper selbst hat sich zu solcherlei Spekulationen bis dato nicht geäußert. Im Januar sagte er gegenüber der Bild: "Mein Ziel ist es, dass ich nicht nur die nächsten zweieinhalb Jahre, die ich noch bei RB Vertrag habe, auf dem höchsten Niveau spiele, sondern auch darüber hinaus. Deckt sich das mit den Gedanken der Verantwortlichen hier, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich sogar meine Karriere hier in Leipzig beende."

Bis dahin ist noch etwas Zeit. Erst einmal heißt der Gegner Liverpool. Von seinen ehemaligen Kollegen dort steht heute kaum noch einer im Kader von Jürgen Klopp. Lediglich mit einem einzigen der jetzigen Reds spielte Gulacsi zusammen: Jordan Henderson. „Der ganze Kader hat sich geändert, der Verein hat Veränderungen mitgemacht. Vom Namen her ist es immer noch besonders. Aber ich kenne nicht viele ihrer Spieler. Für mich ist am wichtigsten, dass wir ein gutes Spiel abliefern.“

„Wir haben einen guten Lauf“

Das wird schwer genug, schätzt der RB-Torwart. „Natürlich haben sie eine herausragende Qualität. Und das nicht nur im Angriff. Sie haben gute Spielkontrolle und ein gutes Positionsspiel, sind bei Konters sehr gefährlich. Sie sind eine sehr komplette Mannschaft“, sagt Gulacsi über den LFC. Rezepte für einen Leipziger Erfolg gibt es dennoch. „Wir müssen gut gegen sie verteidigen, müssen die Räume schließen, im Ballbesitz gut organisiert sein. Wir haben einen guten Lauf, sind selbstbewusst und hoffentlich können wir so auch weitermachen.“ Wenn sie eine Top-Leistung abliefern, könnten die Roten Bullen es den Engländern richtig schwer machen, meint der Keeper. „Das ist unser Ziel für die zwei Spiele.“

Dass der Anpfiff in seiner Geburtsstadt erfolgt, ist Gulacsi nicht unrecht. „Für mich persönlich ist es schon schön in Budapest zu spielen. Dennoch hätten wir es als Team bevorzugt, die Partie in Leipzig, in unserem eigenen Stadion, auszutragen. Trotzdem werden wir das Spiel mit voller Zuversicht bestreiten und versuchen, ein gutes Ergebnis in unserem ‚Heimspiel‛ zu erspielen“, sagte Gulacsi bei der Pressekonferenz vor dem Achtelfinale.

