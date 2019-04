Mehr Geld für Döbelner Sportvereine jetzt langfristig festgezurrt

Döbeln. Döbelner Vereine mit eigenen Sportstätten erhalten künftig jedes Jahr Zuschüsse in Höhe von insgesamt 40 000 Euro für die Unterhaltung ihrer Anlagen. Mit diesen Zuschüssen können die acht Vereine, die eigene Sportstätten besitzen, künftig planen. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend auf den Weg gebracht. Die Fraktion „Wir für Döbeln“ hatte das Thema erneut als Antrag in den Stadtrat eingebracht.

Das Kanuheim Bischofswiese ist Eigentum des ESV Lok Döbeln. Der betreibt auch noch das Lok-Stadion in Großbauchlitz, eine Kegelbahn und eine Wanderhütte. © Archiv

Bereits in der Ratssitzung im März hatte Dietmar Damm (Wir für Döbeln) die Stadtratsmehrheit beim Beschluss des Doppelhaushaltes für 2019/2020 davon überzeugen können, die jährlichen Zuschüsse für diese acht Vereine von 22 000 Euro auf 40 000 Euro im Jahr zu erhöhen. Der erneute Antrag von „Wir für Döbeln“ zielte nun darauf, die höhere Vereinsförderung für besagte Vereine nun auch in der Sportförderrichtlinie der Stadt Döbeln fest zu verankern. Damit muss beim nächsten Haushaltbeschluss darüber nicht erneut diskutiert werden.

In der Sportförderrichtlinie verankert

Der Stadtrat beschloss mehrheitlich die Aufnahme der neuen, höheren Summe in die Sportförderrichtlinie. Dietmar Damm freute sich über die Unterstützung der Räte: „Die Döbelner Sportvereine haben zusammen rund 4400 Mitglieder. 2400 davon sind in den acht Sportvereinen, die auch eigene Sportstätten unterhalten. Sie müssen mit den eigenen Betriebskosten deutlich höhere Aufwendungen tragen, als andere Vereine, die städtische Sportstätten nutzen. Mit der Erhöhung helfen wir nun, dass Vereinsbeiträge nicht irgendwann ins unermessliche steigen.“ Als Verteilungsschlüssel für die 40 000 Euro gelten wieder die Mitgliederzahlen. Der Döbelner SC mit 933 Mitgliedern betreibt den Heinz-Gruner-Sportpark. Der Eisenbahnersportverein Lok zählt 695 Mitglieder und muss das Lok-Stadion, das Kanuheim, eine Kegelbahn und eine vereinseigene Wanderhütte in Obervogelgesang bewirtschaften. Die SG Neudorf (333 Mitglieder) steht für die Ebersbacher Sporthalle und den Neudorfer Sportplatz. Der erste Anglerverein Döbeln mit 196 Mitgliedern besitzt in Limmritz sein Anglerheim. 80 Sportler zählt der SV Einheit Lüttewitz und kümmert sich um Sportlerheim und Sporthalle in Lüttewitz. Für die Bogenschießanlage auf der Schillerhöhe sorgen 61 Bogenschützen in ihrem Verein. Traktor Mochau (66 Mitglieder) unterhält ein eigenes Vereinsheim. Für die Reitanlage in Lüttewitz fließt Geld an den 33 Mitglieder starken Reitverein Lüttewitz.

Auf der Schillerhöhe, hoch über Döbeln, haben die Döbelner Bogenschützen ihr Domizil. © Archiv

Straßenbauvorhaben beschlossen

Beschlossen hat der Stadtrat am Abend auch eine Liste von Straßenbaumaßnahmen im Wert von knapp 300 000 Euro, die in diesem Jahr mit einer Förderung des Freistaates in Höhe von 90 Prozent unterstützt werden. So soll in den nächsten Monaten die Fahrbahn der Käthe-Kollwitz-Straße erneuert werden, die Straße zur Muldenterrasse eine neue Decke bekommen, der Gehweg an der Oberbrücke in Schuss gebracht werden. An der Eisenbahnbrücke und am Holländerweg in Gärtitz werden Schäden beseitigt, die mittlerweile gesperrt kaputte Straße an den Schickenhäusern bekommt eine neue Decke, ebenso wie die Rudolf-Breitscheid-Straße.

Von Thomas Sparrer

