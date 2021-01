„Mehr Handlungsspielraum“ und bessere „Belastungsregulierung“

Seit dem Mai wird es schon in der Bundesliga gehandhabt, ab der kommenden Saison kommen auch die Mannschaften aus den Ligen des Bezirks Braunschweig in den Genuss. Denn ab der Saison 2021/22 dürfen die Trainer der Landes- und Bezirksligen bis zu fünf Spieler pro Partie einwechseln. Das ergab am Samstag die Abstimmung beim Online-Bezirkstag.

Anzeige