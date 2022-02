Mehr Licht! FSV Oschatz hat Spendenaktion gestartet

Oschatz. Dieses Projekt hat es in sich. Stolze 40.000 Euro benötigt der FSV Oschatz, um seine veraltete Flutlichtanlage rings um den Kunstrasenplatz zu erneuern und gleichzeitig den daneben liegenden Hartplatz zu erleuchten. Auf einer Spendenplattform im Internet teilt der FSV dazu unter anderem folgendes mit: „Unser Verein hat durch den starken Zuspruch und Zulauf der Kinder und Jugendlichen, auch derer mit Migrationshintergrund, große Probleme, das Training zu ermöglichen. Dies liegt im besonderen Maße daran, dass nur für einen Platz eine alte und sehr ineffiziente Flutlichtanlage besteht.“ Anzeige

Dass die Lage ernst ist, weiß auch FSV-Präsident David Hagemeister. „Von den vier Masten am Kunstrasenplatz ist schon einer kaputt. Dort muss die Beleuchtung ersetzt werden“, sagt der 45-Jährige, der seit Mai 2019 an der Vereinsspitze steht und schon einige seiner Pläne umgesetzt hat. Zunächst wurde zeitnah eine neue Beregnungsanlage auf dem großen Rasenplatz im Stadion eingebaut. „In diesem Jahr ist hier auch eine intensive Sandung vorgesehen.“ Damit soll endlich wieder eine ebene Spielfläche hergestellt werden.

In Sachen Flutlicht geht es aber um die anderen beiden Plätze neben dem Stadion. „Da die Flutlichtanlage auf dem Kunstrasen veraltet ist und sehr viel Strom verbraucht, wollen wir die Flutlichtstrahler durch energiesparende LED-Beleuchtung ersetzen.“ So die Erklärung im FSV-Spendenaufruf. FSV-Mannschaftsleiter Rainer Schwurack weiß derweil noch von goldenen Zeiten, als auf dem benachbarten Hartplatz in Oschatz Feldhockey gespielt wurde und „die Hänge daneben voller Leute waren“. Eine Feldhockey-Mannschaft wurde in Oschatz schon vor über 70 Jahren gegründet – und die war zu DDR-Zeiten überaus erfolgreich und populär.



"Training ist voll angelaufen"

Jetzt soll dort bald der Fußball rollen. „Wir wollen den Kindern gern weiterhin ein regelmäßiges Training ermöglichen und dabei auch den ehrenamtlichen Trainern zu ihrer beruflichen Tätigkeit passende Trainingszeiten anbieten können. Dazu muss mindestens eine weitere Flutlichtanlage auf dem Hartplatz errichtet werden.“ So steht es auch in der Info zur Spendenaktion. Präsident David Hagemeister: „Die Idee dazu haben wir schon länger und in der letzten Vorstandssitzung vor einer Woche angeschoben. Die ausgewählte Spendenplattform hat gute Zahlungsmöglichkeiten. Aber natürlich werden wir auch Fördermöglichkeiten nutzen. Wie lange die Spendenaktion gehen wird, hängt davon ab, wie sie läuft.“

Aktuell ging es erst einmal recht langsam los. Schließlich muss sich das Projekt unter möglichen Geldgebern erst herumsprechen. Stand Freitag sind von fünf Spendern insgesamt 135 Euro eingegangen. Natürlich werden laut Hagemeister auch die FSV-Vereinsmitglieder bei den geplanten Arbeiten mit anpacken und einen Eigenanteil beisteuern, um den Fußballsport in Oschatz nach vorn zu bringen. Bis es soweit ist, dass auf dem alten Feldhockeyplatz die Nachwuchskicker trainieren können, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen.

Die FSV-Männermannschaft, die in der Nordsachsenliga spielt, ist derweil froh, sich überhaupt wieder zum gemeinsamen Üben treffen zu können. Mannschaftsleiter Rainer Schwurack: „Das Training ist voll angelaufen. Es gibt leider ein paar kranke Spieler. Wir haben erstmal auch keine Testspiele angesetzt. Am Dienstag fahren wir dann nach Merkwitz zum Treffen der Vereinsvertreter mit dem Nordsächsischen Fußballverband.“

Jede Spende willkommen

Dessen Geschäftsführer Ralph Mothes hat für den 7. Februar nach Eilenburg und am 8. Februar nach Merkwitz geladen, um über die Fortsetzung des Spielbetriebs zu beraten. „Der NFV-Spielausschuss hält grundsätzlich einen Re-Start ab März für möglich. Vorherige Pflichtspielansetzungen sind nicht vorgesehen, aber bei beiderseitigem Einverständnis möglich.“ Das hatte der Spielausschussvorsitzende Volkmar Beier in der Einladung mitgeteilt.

Die nordsächsischen Vereine sind da aktuell noch vorsichtig. Bisher sind ganze zwei Testspiele auf Kreisebene im Internet-Termin-plan bei fussball.de aufgelistet. Der Nordsachsenliga-Neunte SG Zschortau will am Sonntag um 12 Uhr in Delitzsch gegen die LSG Löbnitz auflaufen. Und die Reserve von Elbaue Torgau testet am 20. Februar um 14 Uhr gegen den SV Allemannia 08 Jessen II, also ein Team aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt.