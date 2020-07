Mehr Schlagzeilen neben als auf dem Platz: RB Leipzigs Hannes Wolf gönnt sich Goldsteak

Leipzig. Franck Ribery hat's gemacht. Jadon Sancho hat's gemacht. RB-Profi Amadou Haidara hat's im letzten Winterurlaub gemacht. Und nun ließ sich mit Hannes Wolf ein zweiter Spieler von RB Leipzig öffentlichkeitswirksam ein goldenes Steak servieren. Der österreichische Mittelfeldspieler, der den Urlaub mit seiner Lebensgefährtin Teresa und Freunden auf der griechischen Insel Mykonos verbringt, postete in seiner Instagram-Story wie der türkische Star-Gastronom Nusret Gökce das mit Blattgold überzogene Rindfleisch zubereitet – Kostenpunkt: rund 300 Euro.

Schlagzeilen produzierte Wolf in seiner ersten Saison bei RB meist abseits des Rasens. Teils verletzungs-, teils leistungsbedingt kam er nur zu fünf Mini-Einsätzen in der Fußball-Bundesliga. Zu Jahresbeginn forderte der 21-Jährige ein Leihgeschäft zu einem anderen Verein, weil er aufgrund der geringen Spielzeit um seinen Platz in Österreichs Kader für die U21-Europameisterschaft fürchtete. Sein Trainer Julian Nagelsmann kritisierte Wolfs Verhalten mit deutlichen Worten und legte ihm nahe, sich durchzubeißen.

Im Februar stellte er in den sozialen Netzwerken ein Protz-Video ein, in dem er sich mit Privatjet und dicker Rolex zeigte. RB-Sportdirektor Markus Krösche suchte daraufhin das Gespräch mit dem Ex-Salzburger, er löschte das Video wenig später. Nun das goldene Steak. In einer Zeit, in der im Profi-Fußball von einer neuen Demut die Rede ist, wirkt die öffentliche Zurschaustellung solcher Art Luxus ein Stück weit Fehl am Platz.

Rangnick kritisierte Besuch des Star-Frisörs

Wolf befindet sich bei RB allerdings in bester Gesellschaft. In der gerade zu Ende gegangenen Saison mussten sich die Verantwortlichen am Cottaweg gleich mehrfach mit einer gewissen Dekadenz des spielenden Personals auseinandersetzen. Nachdem sich einige Leipziger Kicker zu Jahresbeginn einen Star-Frisör aus London ins Teamhotel hatten einfliegen lassen (und im anschließenden Spiel enttäuschten), sagte der frühere RB-Coach und -sportdirektor Ralf Rangnick. „Das ist dekadent. Dann ist der Weg zum goldenen Steak nicht mehr weit.“ Das Instagram-Foto Haidaras, das ihn im Winterurlaub in Dubai mit Lederjacke und fetter Uhr beim Verzehr eines eben solchen Fleischstücks zeigte, war Rangnick da offenbar gar nicht bekannt.

Auch Ex-Bundestrainer Rudi Völler kritisierte das protzige Verhalten einiger Profis kürzlich deutlich. „Ich bin kein Moralapostel. Aber Profis sind Vorbilder. Hier mal ein Goldsteak, da mal ein paar Spieler, die sich am Tag vor dem Spiel noch schnell einen Friseur ins Hotel einfliegen lassen – das geht nicht“, sagte er im „Focus“.