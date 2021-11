Mehrere Corona-Fälle: Eispiraten Crimmitschau komplett in Quarantäne

Crimmitschau. Nichts geht mehr bei den Eispiraten Crimmitschau. Nach mehreren Corona-Fällen befindet sich das gesamte Team des DEL2-Clubs in häuslicher Quarantäne. Das bestätigte der Verein am Freitag. Seit Dienstag seien täglich neue, durch PCR-Tests bestätigte Fälle dazugekommen, sowohl bei Spielern als auch im Trainer- und Betreuerstab. Das Gesundheitsamt ordnete deshalb die Absonderung der kompletten Gruppe an.

