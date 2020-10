Mehrere Corona-Fälle im Nachwuchsbereich: Juventus Turin setzt Betrieb der Jugend-Teams aus

Rafati erklärt: Deutsche Schiedsrichter hoffen auf Pleiten von Bayern, BVB & Co. in der Champions League

Die U23-Mannschaft des Klubs befindet sich komplett in Quarantäne, nachdem mehrere Spieler positiv getestet wurden. In der italienischen Serie A waren zuletzt mehrere Corona-Fälle gemeldet worden, auch Ronaldo hatte sich infiziert. Juventus startet am Dienstag bei Dynamo Kiew in die neue Saison der Champions League.