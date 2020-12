Mehrere Corona-Fälle: London-Duell zwischen Tottenham und Fulham abgesagt

Die nächste Partie in der Premier League fällt der Corona-Krise zum Opfer. Das für Mittwochabend angesetzte Spiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Fulham wurde verschoben. Das bestätigten die Liga und die beiden Teams am Mittwoch. Um die Verlegung habe demnach Fulham gebeten, weil in der Mannschaft bei Profis und im Betreuerstab mehrere Corona-Fälle aufgetreten seien. Über Details der Neuansetzung des Derbys werde zeitnah informiert. Damit wird nun das zweite Spiel innerhalb kürzester Zeit aufgrund der Pandemie nicht wie geplant stattfinden. Bereits am Montag war das Spiel von Manchester City beim FC Everton infolge eines Corona-Ausbruchs bei den Gästen kurzfristig abgesagt worden.

