Mehrere Corona-Fälle: Spiel der Volleyballerinnen des Dresdner SC in Straubing abgesagt

Dresden. Das Bundesliga-Spiel der Volleyball-Frauen des Dresdner SC an diesem Samstag bei Nawaro Straubing ist abgesagt worden. Das teilte der deutsche Meister am Freitag nach einer Information durch die Volleyball-Bundesliga (VBL) mit. Nachdem mehrere Teammitglieder bei den Gastgebern positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, hat sich die Mannschaft entsprechend der Richtlinien komplett in Quarantäne begeben.

