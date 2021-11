Mehrere positive Corona-Fälle: Recken-Heimspiel gegen Flensburg abgesagt

Eigentlich hätte die TSV Hannover-Burgdorf am Samstagabend (20.30 Uhr) vor einer Rekordkulisse spielen sollen. 4200 Ticktes waren für das Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt bereits verkauft - so viele wie noch nie zuvor in dieser Saison. Doch daraus wird jetzt nichts.

Positive Fälle in Flensburg

Weil es in Mannschaft und Staff der Flensburger mehrere positive Corona-Fälle gibt, wurde die Partie kurzfristig abgesagt. Das gaben sowohl die Recken als auch die Flensburger am Samstagvormittag jeweils auf der vereinseigenen Homepage bekannt.