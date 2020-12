Mehrere Sportarten gleichzeitig? Für Multitalent Lorena Hainke kein Problem

Den großen Geschwistern nachzueifern, ist in diversen Lebenslagen ein häufiges Motiv. Auch Lorena Hainke verfuhr gemäß dieser Devise. „Ich fand immer schon das gut, was mein Bruder gemacht hat“, erklärt sie. Chris Hainke spielte Fußball und Tischtennis in Rehburg. Also ging die drei Jahre jüngere Lorena mit. „Das war noch vor meiner Einschulung“, sagt die inzwischen ­22-jährige, die nun beim SV Frielingen in der Verbandsliga aufschlägt. „Mit fünf, da kann man gerade mal so über den Tisch gucken“, ergänzt sie lachend.

Da sie sogar in zwei Fußballmannschaften des RSV Rehburg – einmal Jungs, einmal Mädchen – kickte, dazu Tischtennis spielte und auch noch tanzte (hier war Chris ausnahmsweise nicht die treibende Kraft), wurde es zeitlich schnell eng, als irgendwann die Schule hinzukam. „Ich musste mich also entscheiden“, erinnert sich Hainke.