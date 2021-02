Mehrheit findet Falettes Strafe nicht in Ordnung – keine Zukunft bei Hannover 96

Simon Falettes Ausraster im 96-Training hat deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Abwehrspieler ging am Mittwoch plötzlich auf einige seiner Mitspieler los, im Fokus seines Zorns: Genki Haraguchi. Einen Tag später entschuldigte sich Falette bei der gesamten Mannschaft für die Aktion, ungestraft kam er dennoch nicht davon. Trainer Kenan Kocak strich ihn aus dem Kader. Zudem musste der 29-Jährige eine Geldstrafe in unbekannter Höhe zahlen. Am Montag darf er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Die SPORTBUZZER-User sind sich nicht ganz einig, ob das Strafmaß für Falettes Vergehen angemessen ist. In einer Umfrage stimmten fast 40 Prozent der Teilnehmer dafür, dass die Konsequenzen angemessen seien. Es sei keine besonders harte Strafe, sowas passiere eben im Fußball. Nur knapp neun Prozent der Umfrage-Teilnehmer finden die Strafe zu hart. Falette für ein paar Tage aus dem Team zu nehmen, sei übertrieben. Die Hälfte aller User findet allerdings, dass Falette härter hätte bestraft werden müssen. Ein "normaler" Arbeitnehmer wäre nach einem solchen Vergehen nicht so leicht davon gekommen.