Ein goldenes Hannover-Wochenende bei der Mehrkampf-DM in Vaterstetten

Und auch Lara Siemer (Rukeli Trollmann Isernhagen) war im Siebenkampf der weiblichen U20-Jugend siegreich. Mit 5545 Punkten entschied sie das Duell gegen Favoritin Lilian Tösmann (SV Lanstrop/ 5430) am Ende sogar klar. Zusätzliche Ehrung: Meyer und Siemer wurden zu den Newcomern des Jahres ge­kürt.

Gold, Gold und noch mal Gold. Die drei hannoverschen Athleten haben bei der deutschen Mehrkampf-Meisterschaft im bayerischen Vaterstetten abgesahnt und allesamt die Titel in ihren Klassen geholt.

„Das kann man wirklich nicht toppen“, sagte Landestrainerin Beatrice Mau-Repnak, nachdem Diakité als Letzter des Hannover-Trios auf dem obersten Treppchen gestanden hatte.

Er hatte am ersten Tag von der Disqualifikation des Topfavoriten Jan Brugger (SSV Ulm) nach dessen zweitem Fehlstart im 100-Meter-Sprint profitiert – aber nicht gleich Kapital da­raus geschlagen. „Die 100 Me­ter in 10,90 Sekunden wa­ren noch gut. Doch danach fehlte im Weitsprung, Kugelstoß und Hochsprung immer etwas“, sagte Mau-Repnak.

Zur Halbzeit liegt Diakité noch zurück

Auch die 400-Meter-Runde in 48,79 Sekunden zum Ab­schluss des ersten Tages war nicht ganz das, was Diakité eigentlich kann. 3952 eigene Punkte und 108 Zähler Rückstand auf Platz eins waren die Bilanz zur Halbzeit.

Doch Schritt für Schritt arbeitete sich der 96er he­ran. Nach 110 Metern Hürden (14,93) und Diskuswurf (40,98) passierte es im Stabhochsprung. Übersprungene 4,50 Meter brachten Diakité an die erste Stelle. Von da an kam die Gefahr von hinten. Der Uerdinger Jan Ruhrmann, neben Brugger in der Favoritenrolle, holte nach seinem schwachen ersten Tag immer weiter auf.