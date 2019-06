Für den Oberligisten Meiendorfer SV wird die Partie gegen den großen Nachbarn aus dem Volkspark das Spiel des Jahres. Das Stadion an der Meiendorfer Straße 196 wird mit 2.000 Zuschauern nahezu ausverkauft sein. ,,Das ist natürlich toll“, sagt MSV-Präsident Jens Malcharczik der Hamburger Morgenpost, ,,wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich nicht erst am Spieltag Karten besorgen. Die Schwarzgelben aus Meiendorf (Nähe HH-Rahlstedt) wollen es in jedem Fall besser machen als Liga-Konkurrent Dassendorf vor einem Jahr. Damals ging das Oberliga-Team gegen den HSV mit 0:10 ein...

Der Hamburger SV bestreitet in Meiendorf sein erstes Saison-Testspiel, ehe es am Samstag beim TSV Buchholz weitergeht. Vom 8. bis 14. Juli lädt Dieter Hecking in Österreich zum Trainingslager, bevor mit dem RSC Anderlecht am 20. Juli zum ,,Volksparkfest" ein hochkarätiger Testspielgegner wartet. Die Erwartungshaltung ist in Hamburg trotz des verpassten Erstliga-Aufstiegs nach wie vor hoch. Das spürt auch Neuzugang Lukas Hinterseer vom VfL Bochum: ,,Es muss jedem bewusst sein, dass man hier etwas mehr Druck hat als woanders. Ich will das aber nicht zu hoch hängen, schließlich wollte ich schon immer Leistung bringen und Spiele gewinnen, also will ich das jetzt auch hier beim HSV vorleben." Vielleicht ja schon mit einem Tor-Einstand gegen Meiendorf...?