Kampfansage von Nationalspieler Marco Reus: "Mein Anspruch ist, es immer zu spielen"

Normalerweise sind es die Zahlen, die beeindrucken, wenn man über Marco Reus spricht. Zum Beispiel: 314, 136, 89. 314 Bundesligapartien hat der 32-Jährige bislang absolviert. Dabei hat er 136 Tore für Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach erzielt, 89 weitere vorbereitet. Insgesamt kommt er auf über 400 Pflichtspiele und war in gut der Hälfte davon an einem Treffer beteiligt. Solche Zahlen können in Deutschland nicht viele Fußballer aufweisen.

Doch es sind auch zwei Zahlen, die verdeutlichen, dass einer der besten Fußballer dieses Landes bislang eine enttäuschende Karriere in der Nationalmannschaft hingelegt hat. Gerade mal 44 von 125 möglichen Länderspielen seit seinem Debüt 2011 absolvierte Reus, der im kommenden Monat sein zehnjähriges Jubiläum als Nationalspieler feiert – nach bislang 13 Toren als Unvollendeter. Die EM 2012 war sein erstes, ein ordentliches Turnier. Die WM 2014 samt Titelgewinn verpasste er ebenso verletzt wie die EM 2016, beim historischen Vorrundenaus 2018 in Russland war er dabei. Auf die EM 2021 verzichtete er freiwillig, wollte seinem geschundenen Körper mal eine Pause gönnen.

Letztmals war Reus im Oktober 2019 beim DFB-Team, nun ist er wieder da. Am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) trifft die Nationalmannschaft in der WM-Quali auf Liechtenstein. Inzwischen hat Reus mit dem BVB endlich seine ersten Titel geholt, wurde zweimal Pokalsieger und ist Kapitän. "Es fühlt sich gut an“, sagt der Offensivallrounder, der vom neuen Bundestrainer Hansi Flick in einem längeren Telefonat gar nicht groß überzeugt werden musste, weiterzumachen: "Einen konkreten Gedanken an Rücktritt hatte ich nie“, verrät Reus. "Ich hoffe, dass ich beim DFB noch jede Menge zu erledigen habe und wir eine erfolgreiche Zukunft haben werden.“ In der Vorbereitung mit dem BVB verpasste er keine einzige Trainingseinheit. "Das hatte ich lange nicht“, sagt er. Das EM-Aus im Achtelfinale gegen England verfolgte Reus im Urlaub am Fernseher: "Es hat gutgetan, mal die Seele baumeln zu lassen, mal andere Sportarten zu machen, sich fitzuhalten.“

Nun fühlt er sich körperlich bereit, noch mal voll anzugreifen: "Mein Anspruch ist es immer zu spielen – egal, wie lange ich weg war.“ Flick schwärmte bereits bei seiner Vorstellung von Reus, der "den letzten Pass spielen kann, der immer in die Tiefe geht, der im Direktspiel auch eine tief stehende Abwehr knacken kann. Für mich steht seine Qualität außer Zweifel. Im letzten Drittel ist Marco einer der besten Spieler überhaupt.“ Die Konkurrenz in der Offensive ist allerdings nicht weniger geworden. Auf den Positionen, auf denen Reus spielen kann, streiten sich unter anderem Serge Gnabry, Kai Havertz, Leroy Sané, Timo Werner, Thomas Müller und Ilkay Gündogan um drei, maximal vier Plätze. Und das ist nur die prominenteste Auswahl der DFB-Stars, die eine Rolle als Stammspieler für sich beanspruchen.

Auch Gündogan hat sich – im Gegenteil zu Toni Kroos – nach einem Gespräch mit Flick entschieden, weiterzumachen. "Ich habe große Wertschätzung gespürt, bin stolz, dass ich weiter dabei bin und will vorangehen“, so der Mittelfeldspieler von Manchester City. Auch seine DFB-Karriere verlief in Anbetracht seiner Qualitäten bislang unbefriedigend. Der 30-Jährige kommt auf 49 Länderspiele (elf Treffer), also lediglich fünf mehr als Reus. Gündogan sagt mit Blick auf den Kroos-Rücktritt über seine neue Rolle: "Ich scheue mich nicht, den Konkurrenzkampf anzunehmen. Toni war ein sehr wichtiger Faktor in dieser Mannschaft. Sein Weggang ist natürlich einerseits schade, aber macht auch Platz für andere. Vielleicht auch für mich, um noch mehr Verantwortung zu übernehmen.“