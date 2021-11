Mein erster Halbmarathon: 21 Kilometer voller Helden und Leipziger Geschichte

Leipzig. Es gibt Tage, an denen wäre man lieber keine 21 Kilometer gelaufen. Hätte sich stattdessen mit einem Notizblock an den Streckenrand gestellt, beeindruckende Leistungen als Außenstehender beobachtet und einfach mitgeschrieben. Aber die Teilnahme am Halbmarathon Leipzig stand lange fest und der Termin hätte wohl kaum für einen Ersttäter verschoben werden können. Anzeige

Das "M" zum Endspurt

Dass man mit dem falschen Bein aufgestanden ist, merkt man früh. Schon die ersten drei Kilometer liefen nicht rund – doch 2000 weitere Sportlerinnen und Sportler, bestes Wetter, eine beeindruckende Strecke und ein Bier im Ziel waren Motivation genug, die restlichen 18 Kilometer auch noch zu absolvieren.

LVZ-Redakteur Tilman Kortenhaus absolviert seinen ersten Halbmarathon

In knapp unter 2:30 Stunden bin ich, ganz schön verspätet, ins Ziel getrabt. Das war so nicht vorgesehen, lässt aber großen Spielraum für Verbesserungen bei kommenden Versuchen. Dann weiß ich bereits: Im Nachgang schmerzen die Beine, die Füße (zum Glück) deutlich weniger und der Hunger ist riesig. Klar, denn wie meine Smart-Watch weiß, hatte ich mittags bereits 320 Prozent meines täglichen Aktivitätsziel erreicht und über 20. 000 Schritte zurückgelegt.

Die haben sich immerhin gelohnt, denn die Strecke, die das Organisationsteam von Maximalpuls um Ronny Winkler ausgesucht hat, ist ein absolutes Highlight. Nicht nur, weil das Völkerschlachtdenkmal den Start und Zieleinlauf versüßt oder der Blick auf den glitzernden Markkleeberger See nach sieben Kilometern ein besonderer Höhepunkt ist – es sind die kleinen Dinge. Die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer am Streckenrand, die mit Trommeln, Tröten und Megafon motivieren. Die weiten Felder der Völkerschlacht und die winzigen Vorgärten einiger Leipzigerinnen und Leipziger, die ganz besonders liebevoll gepflegt sind. Auch der Weg durch das riesige Messe-M, das den Schlussspurt und den finalen Kilometer einleitet, wird sicherlich in guter Erinnerung bleiben.

Besondere Momente über 21 Kilometer

Ganz perfekt ist die Strecke natürlich nicht. Die eine oder andere Brücke hätte man auslassen sollen – und eine kürzere Distanz wäre selbstverständlich auch super gewesen. Dann wäre ich allerdings an weniger kostümierten Helden der historischen Schlacht bei Leipzig vorbeigekommen, und hätte die kleinen Hinweise auf einen prägenden Teil der Geschichte der Messestadt verpasst. Ein großes Kompliment an die Kostüme und ein noch größeres an die Darsteller darin. Denn die Soldaten der verschiedenen Nationen hatten für alle Sportlerinnen und Sportler ein freundliches Lächeln oder einen guten Spruch übrig.

Der Nachteil, als Sportjournalist einen solchen Lauf mitzumachen, ist der Verzicht, Spitzenleistungen live zu erleben. Die schnellsten Männer und Frauen waren am Sonntag mehr als eine Stunde vor mir im Ziel, haben sogar einen Streckenrekord gebrochen. Und auch auf die besonderen Wettkämpfe der Kids und der Bambini musste ich in diesem Jahr verzichten.



