"Mein Herz ist kein Hindernis": Christian Eriksen will Comeback geben und träumt von WM-Einsatz

Eine Szene schockte im vergangenen Jahr die Fußball-Welt: Dänemark-Star Christian Eriksen brach bei der EM 2021 zusammen und musste wiederbelebt werden. Jetzt träumt der ehemalige Inter-Profi von seinem Comeback auf Spitzenniveau - und hat große Ziele: Er will auf der größten Fußball-Bühne der Welt antreten, der Weltmeisterschaft. "Mein Ziel ist es, bei der WM in Katar dabei zu sein. Ich will spielen", sagte Eriksen in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des dänischen TV-Senders DR1. "Es ist ein Ziel, ein Traum. Ob ich dann nominiert werde, ist eine andere Sache. Aber es ist mein Traum zurückzukommen", sagte der 29-Jährige.

