„Mein Sohn. Der Profi?“ - der neue Fußball-Podcast: Wie Eltern den Weg von Nachwuchs-Profis begleiten 

Anpfiff für einen neuen, spannenden Podcast! In „Mein Sohn. Der Profi?“ geht es um die Höhen und Tiefen der Fußball-Stars von morgen. Tausende Talente sind in den Nachwuchsleistungszentren des Landes auf dem Weg zum Profi. Hinter ihnen stehen die Eltern, die deren Weg von Beginn an begleiten. So wie Tanja Douglas. Ihr Sohn hat es in die Nachwuchsakademie des 1. FC Köln geschafft – doch schon auf dem Weg dorthin gab es viele Hindernisse. „Ich begleite meinen Sohn Damion schon lange auf dem Weg, seinen Traum vom Profi zu verwirklichen“, sagt Tanja. Auf diesem Weg „haben sich viele Fragen aufgetan, auf die niemand neutrale Antworten geben konnte“, sagt sie. „Viele Eltern kamen und kommen auf mich zu und haben die gleichen Fragen. Also besteht hier Aufklärungsbedarf“ – so kam die Idee für den Podcast zustande, den sie als „ihr Herzensprojekt“ bezeichnet.

Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), hat Tanja bei der Suche nach Antworten begleitet. Moderator Roman Gerth begab sich mit ihr auf eine Reise zu vielen Experten, darunter bekannte Gesichter wie Robin Dutt, ehemaliger Bundesliga-Trainer und Ex-DFB-Sportdirektor, und Thomas Eichin, der schon Manager bei Werder Bremen war und nun das Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen leitet. Aber auch ein Berater, ein Jugendtrainer, eine Profispielerin des 1. FC Köln und weitere Experten kommen in jeweils einer der insgesamt zehn Folgen zu Wort.