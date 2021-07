"Mein Sohn. Der Profi?" mit Hannover-U19-Coach Stephan Schmidt: Von Kritik, Krisen und Cristiano Ronaldo

In der achten Folge des Fußball-Podcasts "Mein Sohn. Der Profi?" ist Stephan Schmidt bei Tanja Douglas und Moderator Roman Gerth zu Gast. Der heute 44-Jährige war bei zahlreichen Klubs als Nachwuchscoach tätig, hat in der Vergangenheit etwa mit der U19 des VfL Wolfsburg um Maxi Arnold und Julian Brandt die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Außerdem arbeitete der gebürtige Berliner als Profitrainer in Cottbus, Paderborn und Würzburg.

In „Mein Sohn. Der Profi?“ geht es um die Höhen und Tiefen der Fußball-Stars von morgen. Tausende Talente sind in den Akademien des Landes auf dem Weg zum Profi. Hinter ihnen stehen die Eltern, die deren Weg von Beginn an begleiten. So wie Tanja. Ihr Sohn hat es in die Nachwuchsakademie des 1. FC Köln geschafft – doch schon auf dem Weg dorthin gab es viele Hindernisse. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat Tanja bei der Suche nach Aufklärung vieler zentraler Fragen begleitet. Moderator Roman Gerth begab sich mit ihr auf eine Reise zu vielen Experten.