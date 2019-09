Kommentar: Die Offensive von Hannover 96 kann eine Waffe sein

Die drei Punkte waren ganz wichtig. Für Mirko Slomka und für Hannover 96. Mit dem zweiten Auswärtssieg der Saison bei einem tabellarischen Konkurrenten hat der Verein die nächsten zehn Tage Ruhe bis zum nächsten Ligaspiel gegen Nürnberg. Zehn Tage, in denen Slomka ohne Druck weiter an der Optimierung seiner erst spät zusammengestellten Mannschaft arbeiten kann – und auch muss.

96-Offensive kann eine Waffe sein

Die Partie am Freitagabend hat erneut gezeigt, woran es bei 96 noch hakt. Wenn die Offensive ins Rollen kommt, kann sie mit Ducksch, Teuchert, Stendera oder auch Haraguchi eine Waffe sein. Das jede Woche herauszukitzeln, ist die Aufgabe von Slomka aber auch der Spieler. In der abendlichen Zweitliga-Partie haben die Profis als Mannschaft teilweise ordentlich funktioniert – allerdings gegen einen in der ersten Halbzeit extrem schwachen und unsicheren Gegner. Nürnberg wird da wieder ein ganz anderes Kaliber.