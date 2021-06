Meinung: Hannover 96 braucht einen jungen Kronprinzen im Tor

Im Fußball-Königreich Hannover saßen schon einige Torhüter auf dem Thron. Pokalheld Jörg Sievers zum Beispiel, oder später Robert Enke. Enke war Nationaltorwart. Ron-Robert Zieler wurde Weltmeister, wenn auch als Nummer drei. Zieler war ein gutes Beispiel, wie ein junger Kronprinz aufsteigen konnte. Mirko Slomka hatte den Mut, auf den jungen Mann zu setzen.

Zieler hat inzwischen nach sechs Länderspielen und 25 Euro-League-Spielen für 96 in Hannover an Standing eingebüßt. Auch Torhüter können sich nicht ewig auf dem Gipfel des Ruhms halten. Was übrigens nicht nur für Zieler, sondern auch für Michael Esser gilt.