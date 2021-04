96-Meinung: Hannover leidet an akuter Zweitligaritis

Angenommen, nur mal angenommen 96 hätte das Ding mit Daniel Stendel damals durchgezogen. Wäre 96 dann 2017 nicht in die Bundesliga aufgestiegen, um 2019 wieder abzusteigen und in der Saison 2021/22 den dritten Versuch des Wiederaufstiegs zu unternehmen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass dieses ständige Herumdoktern an der sportlichen Führung zu akuter Zweitligaritis geführt hat.

Und es scheint so, dass diese längst schon überwundenen geglaubte 96-Krankheit wieder chronisch zu werden droht. Wie zwischen 1976 und 1985. Oder auch in den Jahren 1989 bis 1996 – wobei da noch der Drittligaabstieg obendrauf kam – pünktlich zum 100. Geburtstag. Jetzt wird der Verein 125 Jahre alt und steht wieder mal vor der Frage: Was nun?