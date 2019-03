96-Meinung: "Spieler haben sich gewehrt und nicht ihrem Schicksal ergeben"

All das ging nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Dazu die Aufforderung der Ultras, endlich bedingungslosen Einsatz zu zeigen. Das haben die spielerisch limitierten Profis geschafft. Sie haben sich gegen eine starke Bayer-Truppe unter irregulären Bedingungen gewehrt und sich nicht, wie in Stuttgart ihrem Schicksal ergeben.

Die Roten in Noten: So war Hannover 96 gegen Bayer 04 Leverkusen drauf

Die Spieler rutschen, grätschten und kämpften um jeden Ball. Nur so geht es im Abstiegskampf. Und nur so geht es auch am kommenden Sonnabend in Augsburg, wo es mit Blick auf die Tabelle schon fast um alles geht. Mit einem ähnlichen Auftritt an Willens-Stärke, klappt es dann vielleicht auch mal wieder mit drei Punkten.