96-Meinung: Horrorbilanz in München - doch Wunder gibt es immer wieder... 

Was haben wir diese Saison nicht schon für Wunder heraufbeschworen?! Das Wunder vom Superstart mit elf Punkten aus fünf Spielen. Das Wunder vom alles zum Positiven verändernden Trainerwechsel. Ja, sogar für das Wunder vom Klassenerhalt haben wir in der Marktkirche die extra dicken Kerzen entzündet.

96 gegen den Auswärtsfluch

Alles Flehen wird nicht erhört. Am Ende steht der verdiente Abstieg von Hannover, der – oh Wunder – ausgerechnet beim deutschen Rekordmeister besiegelt werden könnte. Denn an das Wunder von der Allianz-Arena beim Würstchen-Uli glauben weder die Wettanbieter noch die Statistiker. Hannover 96 gilt ohnehin nicht als Dominator in der Fremde.