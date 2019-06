96-Meinung: Es fehlt nicht nur der Sexappeal, sondern auch das nötige Kleingeld

Niedliche Idee natürlich von 96, nicht wie gewohnt den Herzensspieler Edgar Prib oder den kernigen Modelstürmer Hendrik Weydandt in die neuen Trikots zu stecken – so posierten die Füllkrug-Schwester Anna-Lena, gerade mit dem 96-Frauenteam in die Regionalliga aufgestiegen, neben den jugendlichen Profihoffnungen Linton Maina und Niklas Tarnat stolz in Rot, Schwarz und Grün.

Ungewöhnlich komplizierte Personalsituation

Allen drei steht das moderne Zweitligaoutfit prächtig, mit ein bisschen Ironie könnte man die Trikotvorstellung aber auch als Abbild einer ungewöhnlich komplizierten Personalsituation zum heutigen Trainingsstart sehen. Niklas Tarnat, Sohn des Ex-96-Stars Michael, wurde zusammen mit dem Talent Justin Neiß frisch zum Profi befördert, beide gelten damit zumindest offiziell als Zugänge.