96-Meinung: Nur der gerade Weg führt die Roten nach oben

3 Siege mehr, 10 Tore mehr vorne, 10 Tore weniger hinten – gar so weit war Hannover 96 in dieser historischen Corona-Saison vom Aufstiegsplatznicht weg. So desaströs war die Kaderplanung vor einem Jahr also nicht – auch messbar an den 15 Toren des Stürmers Marvin Ducksch.

Aufstieg mit diesem Kader? Daran glaubt Kocak nicht

Das Drumherum passte nicht: Cedric Teuchert, Jannes Horn, später Philipp Ochs oder John Guidetti erfüllten die Erwartungen nur ansatzweise. Schwerer wog die Last von Spielern der Vergangenheit, die 96 Jahr für Jahr eher bremsten als weiterbrachten. Kocak glaubt auch nicht daran, dass sich mit dem Kader der Corona-Saison 2019/2020 der Aufstieg 2020/2021 packen ließe.