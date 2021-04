96-Meinung: Es muss eine Entscheidung her - besser früher als zu spät!

Hannover 96 musste am Sonntag beim SV Sandhausen erneut einen Rückschlag in der hinnehmen. 96-Chef Martin Kind hatte vor wenigen Tagen noch verkündet, mit Kenan Kocak und Gerhard Zuber bis zum Saisonende weitermachen zu wollen. Aber: Diese Kurzzeit-Jobgarantie bringt nichts - es muss schnell eine Entscheidung her, meint SPORTBUZZER-Redakteur Jonas Szemkus.