96-Meinung: So wird Hannover niemals ein Aufstiegskandidat

Muslija noch am besten – aber auch nicht gut: Die Usernoten für 96 gegen Heidenheim

Kapitänsbinde für Hübers: Kann 96 den Abwehrchef so zur Verlängerung bewegen?

Schauen wir nach Köln: Dort wird der Trainer Markus Gisdol im vergangenen Sommer von seinem Sportchef Horst Heldt mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet – als Dankeschön, weil Gisdol den FC vorm Abstieg gerettet hat. Nicht wenige im Kölner Umfeld meinten damals, man hätte mit der Vertragsverlängerung noch ein bisschen warten können. Im April 2021 ist Köln Vorletzter, der Trainer heißt neuerdings Friedhelm Funkel (67).

Wir finden: Vertrauensbeweise in Form von langfristigen Verträgen sind im Millionengeschäft Bundesliga unnötig. Ein Trainer braucht ein Ziel – und wenn er es erreicht, wird sein Einjahresvertrag automatisch um ein Jahr verlängert. Wer das so nicht akzeptiert, muss es ja nicht machen. Verlängerungen wie im Fall Kocak oder Gisdol kosten im Zweifel viel Geld, das die meisten Vereine nicht haben. Das wiederum bremst die Entwicklung auf Jahre. So wird Köln immer ein Abstiegs- und 96 kein Aufstiegskandidat sein.