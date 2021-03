Meiste Pässe in einem Spiel: Leipzig-Verteidiger Willi Orban stellt Saisonrekord auf

Bielefeld. RB Leipzigs Abwehrspieler Willi Orban hat sich am Freitagabend den Saisonrekord für die meisten Pässe in einem Spiel geholt. Der 28-Jährige übertraf beim 1:0-Sieg bei Arminia Bielefeld mit 163 Zuspielen Bayer Leverkusens Edmond Tapsoba, der mit 136 Pässen bislang die meisten in nur einer Partie der Saison 2020/21 gespielt hatte. Zwischenzeitlich hatte Orban sogar mehr Pässe gespielt als die gesamte Elf der Gastgeber (90 zu 89 in der 39. Minute). Anzeige

"Ich war nicht ganz darauf vorbeireitet, dass ich so viel Ballbesitz habe. Das war schon außergewöhnlich", sagte der neue Rekordhalter nach der Partie bei DAZN - und lobte seine Teamkollegen: "Insgesamt hatten wir sehr viel Ballbesitz, haben es gut gemacht, hatten viel Geduld und haben es in der zweiten Hälfte dann auch noch geschafft ein Tor zu machen." Die schwierigen Partie gegen defensivstarke Bielefelder habe RB "verdient gewonnen", so das Fazit des Verteidigers.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel in Bielefeld Souverän ohne zu glänzen: RB Leipzig hat die Pflichtaufgabe bei Arminia Bielefeld erfüllt und kehrt nach einem 1:0-Auswärtssieg mit drei Punkten im Gepäck in die Messestadt zurück. ©

Wie viele Ballbesitz-Phasen RB hatte, wird auch an dieser Statistik deutlich: So zog auch Orbans Teamkollege Lukas Klostermann auf der Alm an Tapsoba vorbei, der 24-Jährige spielte 147 Pässe. Orban kam auf eine Passquote von 94 Prozent, Klostermann auf 96 Prozent.