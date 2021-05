Meister, Absteiger und Europa: Diese Entscheidungen stehen in England, Spanien und Co. noch aus

Manchester City in der Premier League und Inter Mailand in der Serie A - und sonst? Die Meister in Spanien und Frankreich stehen erst am Wochenende fest. Atletico Madrid und Stadtrivale Real kämpfen in Spanien im Fernduell um den Titel. In der Ligue 1 gibt es noch einen Dreikampf zwischen OSC Lille, Paris Saint-Germain und AS Monaco. Spannend ist in allen vier Ligen noch der Kampf um die europäischen Plätze. Zudem stellt sich in Spanien und Frankreich die Abstiegsfrage. Eine Übersicht vor dem letzten Spieltag in England, Spanien, Italien und Frankreich. Anzeige

Premier League Die Meisterfrage ist bereits geklärt. Manchester City führt Platz eins mit zwölf Punkten Vorsprung an. Der Vizetitel geht in dieser Saison an Stadtrivale United. Das Rennen dahinter ist noch offen. Der FC Chelsea (67 Punkte), FC Liverpool (66 Punkte) und Leicester City (66 Punkten) liefern sich einen Dreikampf um die noch zwei freien Champions-League-Plätze. Die Europa League machen derweil wohl West Ham (62 Punkte - + 12 Tore) und Tottenham Hotspur (59 Punkte - + 21 Tore) unter sich aus. Für den FC Everton (59 Punkte - + 4 Tore) und FC Arsenal (58 Punkte) geht es "nur" noch um die Europa Conference League. Mit dem FC Fulham, West Bromwich und Sheffield United stehen bereits die drei Absteiger fest.

La Liga Lange Zeit hatten mit Atletico Madrid, Real Madrid, FC Barcelona und FC Sevilla insgesamt vier Teams Hoffnung auf den Meistertitel. Doch am letzten Spieltag gibt es nur noch einen Zweikampf - zwischen den beiden Klubs aus Madrid. Überholen die Königlichen (81 Punkte) noch die Colchoneros (83 Punkte)? "Ich rechne nicht damit, dass sie den Titel in dieser Saison holen. Aber abschreiben darf man sie nie", sagte DAZN-Experte Benny Lauth vor wenigen Wochen gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), über Real. Atleti ist am letzten Spieltag bei Abstiegskandidat Valladolid gefordert, der Konkurrent empfängt Europa-League-Kandidat Villareal - beide Spiele starten am Samstag um 18 Uhr (DAZN). Die Colchoneros müssen gewinnen, da die Königlichen bei Punktgleichheit aufgrund des direkten Vergleichs vorbeiziehen würden. Während der FC Barcelona und FC Sevilla sicher in der kommenden Champions-League-Saison mit dabei sein werden, dürfen San Sebastian (59 Punkte), Real Betis (58 Punkte) und Villareal (58) noch auf die Europa League hoffen. Der Verlierer dieser Dreierkonstellation rutscht in die Europa Conference League. Im Abstiegskampf ist der Ausgang noch komplett offen. Eibar (30 Punkte), Valladolid (31 Punkte), Elche (33 Punkte) und Huesca (33 Punkten) zittern um den Liga-Verbleib.

Serie A Ganz oben und ganz unten ist bereits alles vor Saisonschluss geklärt: Inter Mailand ist Meister, Benevento, Crotone und Parma steigen in die Serie B ab. Offen ist noch, welche Teams an den internationalen Wettbewerben teilnehmen. Atalanta Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens (78 Punkte), AC Mailand (76 Punkte), SSC Neapel (76 Punkte) und Juventus Turin (75 Punkte) können noch in die Königsklasse einziehen. Und dabei kommt es sogar noch zu einem direkten Duell zwischen Bergamo und Milan am letzten Spieltag. Während Lazio Rom (68 Punkte) bereits das Ticket für die Europa League sicher hat, liefern sich AS Rom (61 Punkte) und Sassuolo (59 Punkte) einen Zweikampf um die Teilnahme an der Europa Conference League.